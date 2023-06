6 seconden, meer heb je volgens Tiktok niet nodig om het vuur in je relatie weer aan te wakkeren

In het begin zijn relaties spannend en nieuw, maar na verloop van tijd kan er wat sleur in sluipen. Je ziet elkaar nog doodgraag, maar de spanning is ver zoek. Daar kan je iets aan doen, en je hebt er dagelijks amper 6 seconden voor nodig. Volgens Tiktok, dan toch.

Een lange relatie betekent voor veel koppels ook dat ze nog amper de tijd nemen om elkaar te kussen. Snel een kus op de wang of de mond wanneer je ’s ochtends in aller haast afscheid neemt van elkaar, nu al te laat voor school én je werk. Meer zit er vaak niet in, terwijl zoenen zo belangrijk is voor je intimiteit en daardoor je band als koppel.

De 6 seconden kus

Relatietherapeut Dr. John Gottman bedacht daarom ooit de 6 seconden kus. Elke dag de tijd nemen om je partner minstens 6 seconden aan één stuk te kussen zou volgens hem een connectieritueel zijn, een manier om jullie onderlinge band te versterken en het vuur in je relatie opnieuw aan te wakkeren. Je brein zou zo namelijk de tijd krijgen om zich te focussen op de kus, waardoor het cortisolniveau in je lichaam naar beneden zou gaan en je oxytocineniveau naar omhoog. Met andere woorden: je ervaart minder stress en voelt je gelukkiger.

De techniek van Dr. Gottman doet momenteel de ronde op Tiktok en wist al een heleboel socialemediagebruikers te overtuigen. Tiktokster Aleigh en haar vriend passen de regel iedere dag toe, en als we hen mogen geloven, doet het inderdaad wonderen voor hun relatie. Een makkelijke en leuke techniek om zelf eens uit te testen, als je het ons vraagt.