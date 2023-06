“Zelfs als het regende, zouden we hier zitten”: eerste fans van Harry Styles staan nu al klaar aan Werchter-weide

Op enkele uitzondering na, kenden ze elkaar tot vandaag niet. Sinds vrijdagochtend zijn Marthe, Isabeau, Sara, Katerina, Claudia, Annie, Elina, Lisanne, Pauline, Rebekka en Hannah verbonden door hun liefde voor Harry Styles. Harry Styles’ Love On Tour houdt op zaterdag 24 juni halt in het Festivalpark in Werchter. En daar wilden ze als eersten bij zijn om zeker te zijn van het beste plaatsje voor het podium.

Jonge twintigers zijn het, allemaal meisjes, die van heinde en ver naar Werchter zijn afgezakt. Zoals Pauline en Rebekka die uit Keulen zijn gekomen. “Het was maar twee uur reizen”, vertellen ze. “Voor ons is dit korter dan bijvoorbeeld Hamburg.”

(Lees verder onder de foto)

Voor het merendeel onder hen is dit niet het eerste optreden van Harry Styles dat ze bijwonen. Voor sommigen is het al het tiende concert, anderen zagen hem al drie keer. Dat is onder meer het geval voor de Belgische Marthe. “Vorig jaar is het mij niet gelukt om een ticket voor zijn concert in Antwerpen vast te krijgen”, vertelt ze. “Nu wel en wil ik ook zeker zijn van een goede plaats.” Om foto’s en selfies te nemen, maar toch vooral om te genieten. “Ik wil toch ook vooral in het moment zijn”, bekent ze. “En niet te veel met mijn gsm bezig zijn.”

Popster Harry Styles staat zaterdag op de Werchterwei. — © AFP

Verkeersproblemen

Naast een goede plek vooraan, wilden de meisjes ook ontsnappen aan de verkeersproblemen die er op zaterdag weleens zouden kunnen zijn. En daar hebben ze zelfs een nachtje in open lucht voor over. Enkelen hebben een tentje bij om aan de ingang van de festivalwei op te zetten. Anderen zullen de nacht op een luchtmatras doorbrengen. “Ook als het vandaag had geregend, zoals gisteren, zouden we hier zitten”, besluiten ze eensgezind. “Want de fantastische show die Harry morgen zeker zal geven, willen we voor geen geld missen.”