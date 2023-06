Honderden voertuigen worden gewijd op Sint-Kristoffelbedevaart in Bocholt

De Kristoffelbedevaart van Bocholt is de oudste in Limburg en misschien zelfs in België. In 1931 vond ze voor de eerste keer plaats. Er werden toen 164 auto’s en 135 motoren gewijd. Het hoogtepunt was in de jaren ’70 toen men bijna 4000 voertuigen mocht verwelkomen. De Bocholter voertuigenwijding is ook vandaag nog de grootste in zijn soort.Secretaris van de Koninklijke Broederschap van Sint-Kristoffel, Koen Nijsen: “De laatste zondag van juni is Bocholt het trefpunt voor honderden auto’s, vrachtwagens, tractoren, fietsen, motoren… Het is een oorverdovend spektakel wanneer al deze voertuigen na de mis van 10u, dus omstreeks 11u, langs de zegenstoel rijden om gewijd te worden. Het is intussen natuurlijk ook folklore geworden, maar toch houdt de broederschap vast aan de boodschap van Sint-Kristoffel. Hij is de patroonheilige van iedereen die onderweg is. In onze Sint-Laurentiuskerk staat immers een imposant Kristoffelbeeld: men maakte vroeger die Sint-Kristoffelbeelden trouwens altijd zo groot omdat het (bij-)geloof vertelde dat ‘als je die dag een beeltenis van de heilige had gezien, je veilig door het verkeer kon gaan’. Bijgeloof heeft intussen plaatsgemaakt voor rede: wij zien de wijding als een moment waarvan we hopen dat iedereen eens stil staat bij zijn eigen verkeersgedrag.”Vanaf 9u verzamelen alle voertuigen in het centrum van Bocholt. De leden van de broederschap – die je kan herkennen aan hun rode vlag en gele hesjes – wijzen alle voertuigen naar hun plaats: fietsers, speelgoedtractoren en go-carts, old-timers en motoren op het kerkplein, vrachtwagens in Heuvel-, Hoog-, Kapel- en Kerkhofstraat. Auto’s kunnen zich plaatsen op de aangegeven pleinen en straten. Tractoren verzamelen op het Nevenplein in Kaulille en trekken van daaruit in colonne naar de Reppelerweg. Tot de wijding begint, kan je medailles, vlagjes, stickers, pins, … kopen om het comité te steunen en de bedevaart van volgend jaar weer mogelijk te maken. Je kan je ook lid maken van de Broederschap.”Op het Kerkplein zal er dit jaar ook een verzameling modelbouw-vrachtwagens te bewonderen zijn. Carnavalsvereniging de Liller Meulewiekers komt eveneens langs met een treintje.Voor wie niet kan komen op zondag, worden er in de week, na de ochtendmis van 8u, op het kerkplein van Bocholt, van maandag tot en met woensdag nog auto’s gewijd.Op maandag 26 juni 2023 zakt het bedevaartcomité af naar woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid in Bocholt. Om 10u wordt daar een kleine zegening van scootmobiels en rollators georganiseerd. Deze duiken immers vaker in het straatbeeld op en verdienen extra aandacht en bescherming. Daarna komen de bootjes in de passantenhaven en de kom van Bocholt aan de beurt. Vanaf 11u worden daar de aanwezige pleziervaartuigen gewijd.“De Sint-Kristoffelbedevaart kan enkel plaatsvinden dankzij de hulp van tientallen vrijwilligers en de ondersteuning van de gemeente Bocholt. Sinds de oprichting gingen bijna alle zegeningen door onder een stralende hemel. De traditie wil dat het die laatste zondag van juni altijd mooi weer is. Ik hoop dat het dit jaar weer zo zal zijn en dat we geen zegening van boven krijgen, maar voor alle zekerheid zullen we toch maar eieren naar de Clarissen brengen.”Voor meer informatie:Koen Nijsen, secretaris van de Koninklijke Broederschap St.-Kristoffel, Kaulillerweg 10, 3950 Bocholt – 0472 806 215 – kristoffel@bocholt.be