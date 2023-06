Dalia van BuSO Ter Engelen op podium van kapperswedstrijd

Op maandag 8 mei vond het jaarlijkse kampioenschap voor kappersmedewerkers plaats in Antwerpen. Dit werd georganiseerd door Febelhair, de beroepsvereniging van alle Belgische kappers.

Deze wedstrijd werd gejureerd door professionele kappers. De toekomstige kappers werden beoordeeld in 3 categorieën: knippen, brushing en feestkapsel. De eer van BuSO Ter Engelen werd hoog gehouden door Dalia. In de categorie feestkapsel werd ze knap 3de. In de andere onderdelen deed ze zelfs nog beter en werd ze telkens 2de.