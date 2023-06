Turks koppel uit Genk riskeert celstraf voor illegaal inspuiten van botox en fillers

Een van hen behaalde volgens zijn advocaat zijn diploma in Turkije, maar huwde enkele jaren geleden met een Genkse kapper waardoor hij naar België verhuisde. Hij had echter geen toestemming om de esthetische behandelingen waarbij hij botox en fillers inspoot, ook hier uit te voeren. Toch hield hem dat niet tegen en deed hij in Genk illegaal verder met de cosmetische ingrepen. “Het begon met kennissen en vrienden, maar het liep al snel uit de hand. Er kwam veel volk op af”, zo sprak de raadsman. Volgens de rechter kwamen er van juni tot september maar liefst 285 mensen over de vloer.

Afspraken en bestellingen

Volgens de aanklager handelde het koppel samen. De ene voerde de inspuitingen uit terwijl de Genkse kapper de contacten met de klanten onderhield en de bestellingen van het medisch materiaal plaatste en invoerde vanuit Turkije. “Ik maakte de afspraken en deed het administratieve werk omdat mijn partner geen Nederlands sprak”, gaf de Genkenaar toe.

De procureur eiste voor de twee mannen elk een celstraf van zes maanden en een geldboete van 2.400 euro. Er wordt een verbeurdverklaring van 43.000 euro gevraagd.

Straf met uitstel

De raadsman van het koppel vraagt de vrijspraak voor de Genkse kapper voor het uitvoeren van de behandelingen. “Hij is meegegaan in het idee van zijn partner uit loyaliteit. Hij wilde hem helpen integreren in België maar is daar te ver in gegaan.” Voor het verlenen van hulp vraagt de advocaat een straf met uitstel. Voor de Turkse echtgenoot wordt dezelfde straf gevraagd. Hij gaf wel toe dat hij de behandelingen uitvoerde.

Vonnis volgt op 20 juli.