Regering verbiedt uitvoer schadelijke pesticiden

Bepaalde pesticiden die op de Europese markt verboden of streng gereglementeerd zijn, kunnen binnenkort niet meer vanuit ons land naar niet-EU-landen worden uitgevoerd. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag beslist, meldt minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo).

Volgens de minister wordt daarmee een einde gemaakt aan de “dubbele standaarden” voor de uitvoer van schadelijke pesticiden vanuit België. “Die producten zijn vandaag verboden op de Europese markt, precies omdat het gebruik ervan zeer schadelijk is voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Wat niet gezond is hier, is uiteraard ook elders ongezond.”

Bovendien krijgen Europese consumenten op die manier uiteindelijk toch die stoffen op hun bord, omdat voedingsmiddelen vanuit die andere landen hier worden ingevoerd, en veroorzaakt de praktijk oneerlijke concurrentie voor de Europese landbouwers die de pesticiden in kwestie in tegenstelling tot hun niet-Europese collega’s niet mogen gebruiken.

Het verbod geldt voor de uitvoer naar landen die geen lid zijn van de EU. België is volgens Khattabi het tweede land dat zo’n maatregel treft.