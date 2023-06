Hoog bezoek woensdagavond in Louvexpo in La Louvière: bokslegende Mike Tyson (56) was er uitgenodigd voor een ‘meet and greet’ met een 350-tal fans. Bij de eregasten hoorde ook Francesco Patera, die aan dezelfde tafel als de Amerikaanse vedette mocht plaatsnemen en een praatje met hem kon slaan. “Hij was heel vriendelijk”, getuigt Patera over de ontmoeting met zijn jeugdidool.