Diest

Prinses Claire was vanochtend te gast in de school De Prins in Diest. Zij maakte een rondgang op de houtafdeling die de Koningin Paolaprijs had gewonnen. De prinses praatte uitgebreid met de leerlingen en op de CNC-machine gaf ze zelf het commando voor het frezen van haar naam in een plank hout. Ze was erg tevreden over het resultaat. De prijs levert 6500 euro op.