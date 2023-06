Andrew V. (34) blijft maand langer in de cel na aanhouding voor brandstichting waarbij zijn twee kinderen overleden

De zaak van Andrew V. (34) uit Sint-Amands, die verdacht wordt van brandstichting op de nacht van zondag op maandag waarbij zijn twee kinderen omkwamen en zijn ex zwaargewond raakte, verscheen. Daar werd beslist dat V., die zelf niet aanwezig was, een maand langer in de cel blijft.

De 8-jarige kyano en de 4-jarige kyara, de twee kinderen van Andrew V. kwamen om bij de brand, zijn ex Stefanie Brems (27) raakte zwaargewond en vecht nog voor haar leven. De man werd aangehouden en zou vrijdag voor het eerst op de raadkamer moeten verschijnen maar V. verkoos om zelf niet aanwezig te zijn. Er werd uiteindelijk beslist dat hij een maand langer in de cel blijft. Hij blijft ook de feiten ontkennen en zal opnieuw verhoord worden.

V. ontkent de brand te hebben veroorzaakt. Zijn wagen is op het moment van de feiten geregistreerd door een camera in de buurt. De man was ook spoorloos na de feiten en werd later op de dag opgepakt, ronddolend in Buggenhout, een naburige gemeente.

Hij wordt beschuldigd van brandstichting bij nacht in een bewoond pand met de dood tot gevolg.