Burgemeester start affaire met eerste schepen, maar moet dat bekopen met pak slaag van haar echtgenoot

In het Waalse dorp Ciney gaat het sinds woensdagmorgen nog maar over één ding: de liefdesaffaire van de burgemeester met zijn eerste schepen. En dan vooral over de klappen die hij kreeg van haar bedrogen echtgenoot.

Volgens getuigen in de Franstalige krant La Dernière Heure was het een “surrealistisch beeld” woensdagmorgen in de straten van Ciney. Frédéric Delville, burgemeester van het Naamse dorp, liep met bebloed gezicht dolend over het voetpad. Hij was niet gevallen of overvallen, hij kwam van het huis van zijn eerste schepen en partijgenoot Anne Pirson. Daar was hij geconfronteerd met haar echtgenoot, die wraak nam. De burgemeester en eerste schepen hielden er namelijk een buitenechtelijke relatie op na.

Zoals het vaak gaat bij zulke relaties, was de echtgenoot als laatste van de 17.000 inwoners op de hoogte van de affaire. Die was nochtans al twee jaar bezig en de twee hielden dat binnen de muren van het gemeentehuis ook nog nauwelijks geheim.

Volgens meerdere getuigen in diezelfde krant vormden Delville en Pirson een ijzeren duo in de lokale politiek. “Wie niet voor is, is tegen ons”, was volgens hen het motto. “Ze vormden een stevige tandem, andere schepenen hadden nauwelijks iets te zeggen”, aldus anonieme bronnen.

De fysieke wraak van Pirsons echtgenoot kan in Ciney dan ook op het nodige gegniffel rekenen. Eerste schepen Pirson heeft zich in ieder geval tijdelijk teruggetrokken van de sociale media. Zij blijft voorlopig ook onbereikbaar.

Volgend jaar zijn er lokale verkiezingen. De lokale partij van de twee, ICI, heeft nu de absolute meerderheid. Het is afwachten wat de impact hiervan op de resultaten zal zijn.