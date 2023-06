GEMEENTERAAD. Voeren wil aandacht voor het hoogste punt van Vlaanderen

Voeren

Aanpassing meerjarenplan: De gemeenteraad heeft het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 definitief goedgekeurd. De wijzigingen van het doelstellingskader hebben onder meer betrekking op het patrimonium, het landschap, het milieu, toerisme en vrije tijd. Het geraamde beschikbare budget is geen enkel jaar negatief en ook de autofinancieringsmarge is in orde. Voeren wil onder meer het hoogste punt van Vlaanderen, Limburg en Voeren meer toegankelijk maken. Ook met de kerkbesturen gaat de gemeente overleggen i.v.m. het patrimonium.

Beheersovereenkomst gemeente-OCMW: Het decreet lokaal bestuur beoogt een vergaande integratie van gemeente en OCMW op politiek en ambtelijk vlak. De gemeente en het OCMW blijven echter twee aparte rechtspersonen. Om van elkaars diensten gebruik te kunnen maken en een beroep te kunnen doen op elkaars personeel moet er een beheersovereenkomst worden afgesloten. De meerderheid keurde deze beheersovereenkomst goed. Jean Levaux, schepen van RAL, wees op de ‘speciale’ regeling voor Voeren waar de leden van het OCMW rechtstreeks verkozen worden door de ‘Belgische kiezers’ en stelde dat het OCMW apart dient te blijven. Burgemeester Gaens stelde dat er door deze overeenkomst een betere dienstregeling en beter beleid gevoerd kan worden.

Airconditioning en zonnewering: Omwille van de toenemende warme lente- en zomerdagen heeft de gemeenteraad beslist om een airco en zonwering aan te kopen voor BKO Stekelbees. Er wordt 12.500 euro voorzien. 

Aanleg wandelpad langs Berwijn : De gemeente gaat een natuurlijk wandelpad voorzien langs de Berwijn van Driesch tot aan de Viséweg in Moelingen. Dit project wordt uitgevoerd door de eigen technische dienst. Ook de toegangsweg naar de kerk op de begraafplaats in Moelingen is in slechte staat. De begraafplaats is eigendom van de gemeente. De technische dienst kan deze herstellingswerken uitvoeren. De nodige budgetten (tweemaal 10.000 euro) werden goedgekeurd. De aankoop-verkoopbelofte van het perceel naast de Berwijn werd definitief goedgekeurd. Het perceel is nodig voor de aanleg van dit pad langs de Berwijn en tevens is het een ideale locatie om een aangename plaats te creëren voor de bewoners.

Woonmaatschappij WIL: In het kader van de hervorming van de diverse woonmaatschappijen bevoegd voor sociaal wonen, wordt voor de regio Limburg een nieuwe maatschappij opgericht (WIL – Wonen In Limburg) die in de toekomst bevoegd zal zijn voor de realisatie van sociale koopwoningen, huurwoningen en de inhuurname van private woningen om ze als sociale woningen verder te verhuren aan kandidaat-huurders. Een orgaan van deze nieuwe maatschappij is de toewijzingsraad, waar toewijzingen van sociale woningen zullen geadviseerd en besproken worden. De gemeente heeft een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aangeduid voor deze raad.