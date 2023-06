Heers /

In Rukkelingen-Loon is donderdagavond rond 22 uur een leegstaand huis ingestort. Op de hoek van de Sweetstraat met de Bovelingenstraat was er vroeger een café (Ramaeckers). Het onbewoonde pand was in slechte staat en vertoonde veel scheuren. Vermoedelijk waren felle windstoten en zware regenval de oorzaak van de instorting.