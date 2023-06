Bestuurder rijdt bijna dubbel zo snel als toegelaten in Tessenderlo

Bij een verkeerscontrole op Lapseheide in Tessenderlo heeft de politie een bestuurder beboet die 130 km/u reed in de straat waar de snelheid maximaal 70 km/u mag zijn. Het rijbewijs van de snelheidsovertreder is direct voor 15 dagen ingetrokken.

Dergelijke ernstige snelheidsovertredingen worden niet getolereerd en de politie Beringen/Ham/Tessenderlo benadrukt dat er consequent tegen zal worden opgetreden. Tijdens de controle heeft de politie ook een bestuurder met een voorlopig rijbewijs beboet omdat die zonder begeleider reed. Een bestuurder met gsm in de hand en een gedrogeerde bestuurder kregen ook een pv.

Afgelopen week was er een snelheidsactie in de politiezone. Bijna honderd bestuurders werden geflitst. De snelheidsradar stond opgesteld op Wasseven in Ham. Van de 321 gecontroleerden reden er 43 sneller dan de toegelaten 70 km/u. Een van hen reed 102 km/u. In Beringen in de Zuidstraat overschreden 39 van de 479 gecontroleerden de snelheidslimiet van 90 km/u. Tenslotte werden op de Industrieweg in Tessenderlo 12 bestuurders beboet voor snelheden boven de 70 km/u.

(maw)