Voormalig journaliste Mia Doornaert zoekt “beminnelijke Leuvenaar” na aanrijding

Voormalig journaliste Mia Doornaert is op zoek naar de bestuurder van een wagen die ze eerder deze week aanreed. Al wat ze van hem weet, is dat het een “beminnelijke Leuvenaar” is. Daarom doet ze nu een oproep via televisieprogramma Iedereen Beroemd.

De voormalig journaliste was dinsdag op weg naar het koninklijk paleis in Laken toen het incident plaatsvond. “Ik reed met mijn auto door de Brusselse tunnels op weg naar Laken, waar ik uitgenodigd was voor het staatsdiner met het Nederlands vorstenpaar”, zegt de journaliste in een video-oproep. “Ik had al een enerverende dag gehad. Aan het Saicteletteplein – een vreselijk plein om uit de tunnels te komen – keek ik iets te lang rond. Ik zag niet dat de wagen voor mij gestopt was, en reed ertegen.”

Beide bestuurders stapten uit. Omdat ze zo gehaast was om naar het staatsdiner te gaan, gaf Doornaert echter aan dat ze geen tijd had om het aanrijdingsformulier nog in te vullen. “Ik vroeg hem zijn naam en nummer, en beloofde de volgende dag te bellen. Het was ook mijn fout, dus dat was geen enkel probleem”, zegt ze.

In haar haast heeft Doornaert het nummer echter niet goed opgeslagen. “Waarschijnlijk door de stress”, zegt ze. Daarom is ze nu op zoek naar de bewuste bestuurder. “Ik weet alleen dat die zo vriendelijke meneer, die me zo veel rust gaf, uit Leuven kwam. Ik hoop dus dat de zeer beminnelijke heer mij contacteert.”