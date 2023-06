School in Jette ontruimd na bommelding

In Jette hebben de politiediensten een school ontruimd naar aanleiding van een bommelding die ’s morgens vroeg binnenliep.

“Onze diensten zijn om 7.40 uur verwittigd door de school dat er bommelding was binnengelopen”, zegt een woordvoerder van de zone Brussel-West. “Het gaat om leerlingen van het Athéneé Royal Ganshoren, die door renovatiewerkzaamheden in hun school momenteel in Jette les volgen.”

Fitness

Op het moment van de bommelding waren er geen leerlingen aanwezig. “We hebben een perimeter geïnstalleerd en zowel de school als een nabijgelegen fitness werden ontruimd. De leerlingen worden opgepakt op een plein in de buurt.”

De federale politie intussen ter plaatse met twee explosievenhonden. Intussen loopt er ook een onderzoek naar de persoon die de bommelding deed.