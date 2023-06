Politie van Georgia onder vuur wegens gebruik van foto zwarte man bij schietoefeningen

Opschudding in de Amerikaanse staat Georgia: de politie gebruikte er het voorbije weekend bij schietoefeningen voor burgers de foto van een zwarte man als doelwit. Iets wat misschien onder de radar was gebleven, ware het niet dat de politie foto’s van de zogenaamde ‘safety class’ op sociale media postte.

De schietoefening vond vorige zaterdag plaats in Villa Rica, niet zo ver van Atlanta, de hoofdstad van Georgia. Op foto’s die werden gedeeld op de Facebookpagina van de plaatselijke politie is te zien hoe deelnemers hun pistool richten op de foto van een zwarte man met een muts, die ook zijn pistool in aanslag houdt.

Er kwam een golf van kritiek op de Facebookpost, waarvan de originele versie intussen is verwijderd. De politie van Villa Rica zegt dat het nooit de bedoeling was om “gevoelloos, opruiend of beledigend” te zijn, en heeft haar verontschuldigingen aangeboden.

Politiechef Michael Mansour wijst erop dat er in de ‘safety class’ ook foto’s van witte en Aziatische mensen worden gebruikt als doelwit, maar dat op Facebook alleen foto’s terecht kwamen van de zwarte man.

“Het is alleen een onschuldige fout, maar het is wel een fout”, zei Mansour tegenover NBC News. De politiebaas wijst beschuldigingen van racisme resoluut van de hand.