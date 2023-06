Zwaar geval van agressie in Herentals: minderjarige slaat buschauffeur het ziekenhuis in

Op Stationsplein in Herentals heeft een minderjarige vrijdagochtend rond 7.35 uur een vrouwelijke buschauffeur van De Lijn een slag in het gezicht gegeven.

Het slachtoffer liep verwondingen op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte werd opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor aan de Molenvest. De precieze omstandigheden van de feiten worden verder onderzocht. Mogelijk was er een discussie over een vervoersbewijs.

De bus kwam uit de regio Zuiderkempen waar de verdachte ook op de bus is gestapt. De betrokken buslijn wordt in opdracht van De Lijn uitgebaat door een private onderneming. De verontwaardiging is groot na een zoveelste geval van buitensporige agressie tegen buschauffeurs.