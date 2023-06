Armoedeorganisaties vragen oplossing voor wanneer sociaal energietarief wordt stopgezet

In een open brief aan de federale regering vragen armoede- en welzijnsorganisaties een oplossing voor het half miljoen gezinnen met een laag inkomen die vanaf juli niet langer recht hebben op het sociaal energietarief. Die gezinnen dreigen in financiële problemen te raken, waarschuwen de armoedeorganisaties.

Op 1 juli verdwijnt het uitgebreid sociaal energietarief. Die uitbreiding van het gewoon sociaal energietarief werd ingevoerd in 2021 en gold voor wie een verhoogde tegemoetkoming krijgt. Concreet gaat het om mensen met een laag inkomen. Het gaat om ruim 300.000 klanten voor gas en 500.000 klanten voor elektriciteit, of alles samen meer dan een half miljoen gezinnen.

Er is een overgangsperiode voorzien van drie maanden, waarbij de leveranciers verplicht zijn om het op dat moment goedkoopste product toe te passen.

In een open brief - ondertekend door Netwerk tegen Armoede, SAAMO, Decenniumdoelen, Herw!n en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijing BAPN - wordt bij de regering aangedrongen op een dringende hervorming van het sociaal energietarief, waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen.

Financiële ruimte

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas heeft de voorbije maanden immers wel degelijk verschil gemaakt, zegt Gert Van Tittelboom van Netwerk tegen Armoede. “Alles is duurder geworden, denk maar aan boodschappen doen en de huishuur. Mensen met een laag inkomen hebben bijgevolg minder financiële ruimte. Het sociaal energietarief was dan ook erg welkom”.

Nu het vervalt, dreigen opnieuw financiële problemen voor die grote groep mensen. “We merken dat het wegvallen van het sociaal tarief voor paniek zorgt”.

Er is dringend een oplossing nodig, aangezien na de drie overgangsmaanden de winter er opnieuw aankomt, benadrukken de armoedeorganisaties. “Als de geplande hervorming pas doorgevoerd wordt begin 2024, moeten deze mensen de koudste wintermaanden van 2023 overbruggen. Het is dan ook slechts een kwestie van enkele maanden tot een jaar voor we opnieuw een stijging in schuldenproblematiek, loonbeslagen en uithuiszettingen zullen vaststellen.”