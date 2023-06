Halenaar Dylan Teuns in Tourselectie van Israel-Premier Tech, Chris Froome niet

Het team van Dylan Teuns ambieert vooral ritzeges in de Tour. Naast Teuns rekent Israel-Premier Tech op de Canadezen Michael Woods, Hugo Houle en Guillaume Boivin, de Australiërs Simon Clarke en Nick Schultz, de Let Krists Neilands en de Nieuw-Zeelander Corbin Strong. Teuns en Woods zijn de speerpunten voor de bergritten. Clarke, Houle, Schultz en Neilands mogen hun kans wagen in de heuvelachtige etappes. Strong en Boivin zijn dan weer de troeven van Israel-Premier Tech in de vlakke etappes.

Voor Dylan Teuns wordt het zijn vierde Tour. De voorbije twee edities reed hij telkens sterk en eindigde hij respectievelijk 17e en 19e in het eindklassement. De Halenaar verzamelde ook al twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk.

“We hebben een sterke ploeg, klaar om agressief te koersen. Ons hoofddoel is om voor ritzeges te gaan”, legt sportief manager Rik Verbrugghe uit. “We weten allemaal dat het moeilijk is om een rit te winnen in de Tour, maar ik geloof dat elk van onze acht renners daartoe in staat is.”

Teuns in actie in de Ronde van Zwitserland. — © EPA-EFE

“Onze selectie voor de Tour was een moeilijke beslissing”, vervolgt algemeen manager Kjell Carlström. “We hebben het gevoel dat we acht renners hebben geselecteerd die het meest geschikt zijn om onze doelen te behalen. Dat het een moeilijke beslissing was toen we naar onze lange lijst keken, laat de kracht en diepte van onze rennersgroep zien. Helaas konden we niet iedereen selecteren.”

Tien jaar na zijn eerste eindoverwinning in de Ronde van Frankrijk zal Chris Froome dus niet aan de bak moeten in La Grande Boucle. De Brit met Keniaanse roots reed vorige zomer zijn tiende en tot dusver laatste Tour. Froome is al lang niet meer de oude en moest tijdens de vorige editie er vervroegd de brui aan geven omwille van een positieve coronatest. Zijn laatste, vernoemenswaardige succes in de Tour was een derde plaats in de etappe naar Alpe d’Huez vorig jaar. De Brit won de Ronde voor het laatst in 2017. Ook in 2016, 2015 en 2013 stond Froome in Parijs gehuld in de gele trui op het hoogste schavotje.