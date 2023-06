Herstellende paus bevestigt deelname aan Wereldjongerendagen: “Ben er klaar voor”

“Ik ben er klaar voor”, sprak de 86-jarige paus in een videoboodschap, die gericht is aan de deelnemers van de Wereldjongerendagen. Hij zei verder dat “zijn koffers al gepakt zijn” omdat hij zo veel zin heeft om naar Lissabon af te reizen. Het hoofd van de katholieke kerk hield in de video ook een ingepakte rugzak in de lucht.

Door een operatie aan de buik moest Franciscus negen dagen in het ziekenhuis doorbrengen, waarna er gespeculeerd werd over een mogelijke annulatie van de reis. “De dokter heeft me verteld dat ik kan gaan, dus ik zal erbij zijn”, aldus de paus. De Wereldjongerendagen vinden dit jaar plaats van 2 tot 6 augustus. De paus wil in Portugal ook bedevaartsoord Fatima bezoeken, waar Maria volgens de katholieke traditie in 1917 verscheen aan drie herderskinderen.

De paus heeft de voorbije dagen het werk hervat in het Vaticaan, onder meer met private gesprekken met de presidenten van Cuba en Brazilië en de premier van Kosovo. Hij sprak ook de gelovigen op het Sint-Pietersplein al toe en veroordeelde de “brutale aanval” op een school in Oeganda, waarbij al zeker 42 doden vielen.