Crevits laat aanmeldperiode voor PFAS-bloedonderzoek verlengen tot eind oktober

Het langverwachte bloedonderzoek ging op 22 mei van start. Al wie in een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek woont, kan zijn bloed gratis laten onderzoeken op PFAS. Al 490 mensen hebben bloed laten afnemen.

Ongeveer 10.500 mensen hebben zich reeds aangemeld om zich de komende maanden te laten onderzoeken. Oorspronkelijk liep de aanmeldperiode tot 1 juli, maar die periode wordt nu verlengd tot eind oktober. Zo wil minister Crevits nog meer mensen de kans geven zich te laten onderzoeken. In totaal zijn er meer dan 70.000 potentiële kandidaten.

“Met lokale partners hebben we de voorbije weken campagne gevoerd om zo veel mogelijk mensen in te lichten over dit onderzoek”, zegt minister Crevits. “We willen dat iedereen de kans heeft om bloed te laten afnemen en hoe meer mensen meedoen, hoe beter we statistische verbanden kunnen onderzoeken tussen bijvoorbeeld de hoeveelheid PFAS in het bloed en eventuele gezondheidseffecten.”

Crevits benadrukt dat vooraf aanmelden nodig is voor de organisatie van het onderzoek. Dat kan online of door contact op te nemen met de lokale preventiewerker. Wie is aangemeld, zal vervolgens de komende weken en maanden per post uitgenodigd worden om een afspraak te maken. Wie het dichtste bij de 3M-fabriek woont en zich het eerste heeft aangemeld, komt het eerst aan de beurt. Kinderen jonger dan 12 jaar komen samen met hun gezin later aan de beurt.

De bloedafnames zelf zullen een aantal maanden in beslag nemen. In het najaar worden de eerste tussentijdse resultaten op groepsniveau verwacht. Deelnemers krijgen hun individuele resultaat binnen de 14 werkdagen na hun bloedafname.