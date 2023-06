Berenpoten, Crocs-botten of zelfs medische braces: zijn dit de mannenschoenen van zomer 2024?

Hoewel de zomer van 2023 nog maar pas begonnen is, zit modeland met z’n gedachten al bij 2024. Tijdens de fashionweken voor mannen, die momenteel lopen, worden de trends van komend jaar voorspeld. En vooral in schoenenland zijn die op z’n zachtst gezegd bijzonder.

Er wordt weleens gezegd dat mannenschoenen minder creatief zijn dan vrouwelijke exemplaren, maar dat cliché is nu voorgoed ontkracht. Onder andere Louis Vuitton en Crocs bewezen de afgelopen dagen dat mannenschoeisel heus niet beperkt hoeft te zijn tot sneakers, puntschoenen of sandalen met sokken. Dit waren alvast vijf van de opvallendste ontwerpen.

Louis Vuitton

Pharrell Williams trok de nodige aandacht met zijn debuutshow voor Vuitton, en toch lijkt het erop dat zijn berenpootschoenen (of pantoffels?) enigszins onder de radar bleven.

Louis Vuitton — © Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

Rick Owens

Normaal gezien is een medische brace niet meteen een fashionstatement. Rick Owens bracht daar echter verandering in met een enigszins geminimaliseerde versie van de schoen.

Rick Owens — © Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

MSCHF x Crocs

De cartooneske Big Red Boots van MSCHF kennen we intussen allemaal. In Parijs kreeg Tommy Cash de eer om de Big Yellow Boots voor te stellen. Een samenwerking tussen MSCHF en Crocs die al even absurd aanvoelt als hun rode variant.

Dries Van Noten

Muiltjes voor vrouwen zijn al langer een ding en nu springen ook de mannen op de kar. De harige klompen van Dries Van Noten zijn niet voor iedereen weggelegd, maar een statement piece is het zeker.

Dries Van Noten — © Peter White/Getty Images

Prada

Om af te sluiten nog een laatste opvallende schoen, die wel iets draagbaarder is dan de rest van de selectie. Prada ontwierp namelijk en laklederen loafer in pastelroze en babygroen, die je ook gewoon naar kantoor aan kan.