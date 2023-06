Vechtpartij met veertig jongeren voor schoolpoort: ook enkele familieleden van leerlingen betrokken

Aan de schoolpoort van GO! Lyceum Gent is donderdag een vechtpartij uitgebroken met een veertig leerlingen. Ook enkele familieleden van de jongeren waren daarbij betrokken. De politie en de school onderzoeken het incident. “Dit staat haaks op de waarden van onze school”, reageert de directie.

Het incident gebeurde donderdagmiddag om 12.45 uur. De aanleiding is voorlopig nog onduidelijk, maar een veertigtal leerlingen waren betrokken bij een vechtpartij voor de schoolpoort van GO! Lyceum Gent op de Kortrijksesteenweg. Het incident zette zich ook verder op de rijbaan. Bij de vechtpartij waren ook enkele volwassenen betrokken. Het gaat om familieleden van leerlingen.

De Gentse politie kwam daarop ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Ook de hulpdiensten werden opgeroepen omdat enkele leerlingen gewond raakten. De politie onderzoekt de feiten nu verder. “Bij het voorval waren een veertigtal mensen betrokken”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Er is nadien door onze mensen een proces-verbaal opgestart.”

De directie van de school betreurt de feiten. “Dit is een uitzonderlijk incident en staat haaks op de waarden van onze school”, zegt directrice Ann Blomme. “De situatie was gelukkig snel onder controle en de examens zijn die dag normaal kunnen verlopen. Wij zijn bezorgd over de veiligheid van onze leerlingen en intern zullen wij dit verder onderzoeken.”