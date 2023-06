België wil deel Mozambikaanse schuld kwijtschelden in ruil voor klimaatinvesteringen

In Maputo heeft federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez (Vooruit) een brief overhandigd aan de Mozambikaanse overheid met het voorstel om een deel van de schuld die Mozambique heeft uitstaan bij de Belgische staat kwijt te schelden, in ruil voor investeringen in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Die zogenaamde ‘debt-for-climate swap’ zou het luik van ‘loss and damage’ van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen beide landen kunnen versterken.

In de Mozambikaanse hoofdstad ondertekenden minister Gennez en de Mozambikaanse minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking Verónica Macamo dinsdag reeds de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het programma, goed voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro van 2023 tot 2028, moet Mozambique op weg helpen zijn economie klimaatvriendelijker te maken door in te zetten op groene energie en ondersteunt het nationale programma voor duurzaam afvalbeheer. Het is het eerste Belgische bilaterale programma dat zich uitsluitend richt op klimaatverandering, benadrukte minister Gennez. Van het budget gaat 2,5 miljoen euro naar het vergoeden van het verlies en de schade als het gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering (‘loss and damage’).

Caroline Gennez in Mozambique — © BELGA

2,4 miljoen euro

De ‘debt-for-climate swap’ gaat om 2,4 miljoen euro, bijna de helft van de 5,6 miljoen euro aan schulden die Mozambique heeft uitstaan bij de Belgische staat. Het Zuidoost-Afrikaanse land betaalt België momenteel jaarlijks 500.000 euro terug. Volgens het ruilvoorstel zou dat geld niet meer naar de Belgische staat, maar naar de rekening van Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap, vloeien. Zo zou het geld bij de Belgische klimaatprojecten in Mozambique terechtkomen.

Het is de eerste keer dat België een dergelijk voorstel doet aan een partnerland, stipt minister Gennez vrijdag aan. Het voorstel voor de ‘debt-for-climate swap’ is ook ondertekend door de Belgische ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken. Stemt de Mozambikaanse overheid in met het voorstel, dan moet het voorstel nog goedgekeurd worden door de federale regering.