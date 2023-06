Zo’n 150 noodoproepen bij brandweer in Limburg tijdens hevige regenval

Aan cc De Velinx in Tongeren is een oude treurwilg omgevallen en in de visvijver terechtgekomen. — © Dirk Roefflaer

In het Mijnmuseum in Thor Central in Genk is er veel schade doordat het water binnenstroomde. Op de meeste plaatsen in Limburg ging het om ondergelopen straten en afgeknapte takken en bomen. Aan het cultureel centrum De Velinx in Tongeren begaf een oude treurwilg het. Die plofte in een visvijver.