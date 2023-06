“Hartverwarmend”: 10.000 mensen willen stamceldonor worden voor zieke Rachèle (3)

Sayanna (links) was een van de mensen die op de oproep van Rachèles ouders reageerden. “Ik ben meteen in mijn auto gesprongen.” — © csd/if

Het beenmerg van Rachèle (3) uit Pittem maakt geen bloedcellen meer aan. Het meisje heeft daardoor geregeld bloedtransfusies nodig, maar kan pas echt genezen als ze een stamceltransplantatie ondergaat.

Zo’n donor is nog niet gevonden. Het weefsel van de directe familie is niet geschikt, dat van de al geregistreerde stamceldonoren in België evenmin. Zelfs van de 41 miljoen wereldwijd geregistreerde donoren komt er geen hulp. Er waren drie matches, maar die bleken meestal om medische redenen toch niet te kunnen doneren.

“We weten nu zeker dat ze er zijn”, zeggen de ouders van Rachèle daarover. “We zijn nog steeds op zoek naar een speld in een hooiberg.”

De familie is nog steeds op zoek naar een stamceldonor voor Rachèle. — © if

Rachèles ouders Evie Landuyt en Maarten Vervaeke riepen daarom de voorbije weken iedereen op zich te registeren als stamceldonor. En de campagne Help Rachèle blijkt een enorm succes: het Rode Kruis kreeg via Stamceldonor.be meer dan 10.000 registraties binnen.

“Een beetje overspoeld”

“Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, en we roepen andere mensen op zich ook nog kandidaat te stellen”, zegt Joachim Deman van Rode Kruis Vlaanderen. “Maar door de grote hoeveelheid aan nieuwe registraties worden we een beetje overspoeld. Normaal krijgen we een honderdtal nieuwe registraties per maand, dus onze mensen doen er alles aan om alles zo snel mogelijk te verwerken. Kandidaat-donoren moeten dus niet panikeren als het eventjes duurt voor ze reactie krijgen.”

Papa Maarten Vervaeke en mama Evie Landuyt kwamen zelf ook doneren: “Een heel gemakkelijke manier om ook je steentje bij te dragen, want bloed is er ook altijd nodig.” — © csd

Kans blijft klein

De kandidaat-donoren zullen allemaal moeten langsgaan om bloed te geven, wat nodig is om te controleren of hun stamcellen geschikt zouden zijn. Bij een niet-familielid is de kans op een match ongeveer 1 op 50.000. “De kans blijft heel klein dat we nu iemand vinden voor Rachèle”, zegt Deman. “De kans dat je ooit wordt opgeroepen om echt stamcellen te doneren, is ook heel klein. En dan nog pas na gemiddeld 20 jaar.”

In Rachèles thuisgemeente Pittem was er donderdag een grote bloedgeefactie. Daar kwamen 81 donoren bloed geven, 37 procent meer dan bij andere acties in de gemeente. “Ik was daarnet in de zetel aan het scrollen op Facebook en zag de oproep op mijn tijdlijn passeren”, zei Sayanna Vanhove, die in de rij stond in het donorcentrum. “Ik ben meteen in mijn auto gesprongen en naar hier gereden. Ik heb me ook meteen geregistreerd als stamceldonor.”

Hartverwarmend

“Dit is fantastisch om te zien”, zegt mama Evie, die donderdag ook aanwezig was in het donorcentrum. “Zoveel mensen die onze dochter een warm hart toedragen. De steun is enorm bemoedigend, maar vooral ook het feit dat er zovelen zijn die echt iets willen doen om te helpen, want dat is toch waar het allemaal om draait.”

Nieuwe registraties van stamceldonoren blijven welkom. Wie Rachèle net als 10.000 anderen wil helpen en zich wil registreren, kan dat via www.stamceldonor.be. Om je te laten opnemen in de stamceldatabank moet je tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Als er ooit een match is, krijg je gedurende een paar dagen medicatie die meer stamcellen in je bloedsomloop stuwt, waarna ze via je bloed afgenomen worden. Een ingrijpende beenmergpunctie is niet langer nodig.