Gestolen bestelwagen van aannemer uit Rekem teruggevonden in Maastricht: dure werktuigen weg

Jean-Pierre Lambrigts uit Rekem is blij dat zijn gestolen bestelwagen terecht is en dat hij weer naar zijn klanten kan rijden voor klus- en renovatiewerken. — © rr

De gestolen bestelwagen van aannemer Jean-Pierre Lambrigts uit Rekem is terecht: "Een vrouw uit Maastricht zag de oproep op Facebook en belde mij donderdagavond dat mijn camionette al de hele dag in haar wijk Boscherveld stond. De dure werktuigen zijn gestolen.”

Na dat telefoontje donderdag om 18.15 uur is Jean-Pierre Lambrigts meteen naar Boscherveld, net over de grens gereden.

Daar stond zijn witte Mercedes Sprinter met het opschrift JPL Klus- en renovatiewerken in een straatje. “We hebben de Nederlandse politie erbij gehaald om dit te laten vaststellen en ook de politie van Lanaken-Maasmechelen werd ingelicht”, zegt Jean-Pierre. “Ik moet ze nog eens goed bekijken of er veel schade is, donderdagavond regende het hard. Het dashboard is wat los. Er hangen wat dingen uit, wellicht hebben ze de bestelwagen zo gestart.”

Het dashboard werd beschadigd door de dieven om de bestelwagen te kunnen starten. — © rr

In de laadruimte zijn alle dure werktuigen gestolen, gaande van diamantboormachines tot slijpschijven.

Grote en dure werktuigen werden uit de laadruimte gestolen. — © rr

“Ik ben blij dat ik mijn camionette terug heb. Hierdoor kan ik toch weer wat sneller aan de slag.” Jean-Pierre heeft een eenmanszaak in klus- en renovatiewerken en hij was dus op zichzelf en zijn bestelwagen aangewezen. “Ik moet een nieuwe nummerplaat aanvragen omdat deze geseind staat. De bestelwagen gaat de garage in en dan moet er nog nieuw werkmateriaal komen.” De zaakvoerder dankt iedereen die zijn oproep van de diefstal heeft gedeeld want dankzij de media en Facebook werd zijn bestelwagen door burgers teruggevonden.