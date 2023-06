Op kwaliteit staat geen leeftijd: Pepe Reina doet er minstens nog een jaartje bij in Villareal en aast op bijzonder record

Reina kan namelijk de eerste speler ooit worden die in 24 achtereenvolgende seizoenen speelminuten maakt in één van de grootste vijf competities in Europa (Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje). Wellicht gebeurt dat ook snel, want op z’n 40e is Reina gewoon nog een uitstekende doelman en is hij de nummer 1 onder de lat bij Villareal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Reina debuteerde in december 2000 op het hoogste niveau bij FC Barcelona. Hij verving toen de Fransman Richard Dutruel in het uitduel bij Celta Vigo, dat op 3-3 eindigde. Reina bleef na z’n debuut nog 2 jaar bij de Blaugrana.

In 2002 vertrok Reina naar Villarreal, maar succes volgde later, bij Liverpool. Met die club won hij onder meer de Champions League gedurende de acht seizoenen dat hij actief was op Anfield. Daarna doorkruiste Reina nog wat Europese velden. Zo speelde hij nog bij Napoli, Bayern München, AC Milan, Aston Villa, Lazio Roma en sinds de zomer van 2022 opnieuw bij Villarreal. Reina was niet overal eerste keus, maar maakte bij elke club wel speelminuten in het eerste elftal, waardoor dat record nu akelig dichtbij komt.