Lanakense pedofiel (34) krijgt nieuwe veroordeling nadat ook voormalig buurmeisje aangifte doet

Een 34-jarige Lanakenaar werd in 2021 al veroordeeld tot 5 jaar cel voor pedofilie. Naar aanleiding van een artikel in onze krant over de veroordeling, deed ook zijn voormalig buurmeisje aangifte. Hij lokte haar als kind na school mee naar zijn appartement waar hij haar misbruikte.

Op 5 februari 2021 verscheen er bij HBVL een artikel over de dertiger, die veroordeeld werd tot vijf jaar cel en een geldboete van 4.000 euro omdat hij het 7-jarig vriendinnetje van zijn zoontje verkrachtte en ook zijn voormalig 14-jarig schoonzusje ontsnapte niet aan zijn lusten. De man verspreidde verder ook kinderporno. Naar aanleiding van dat krantenartikel, kwam er een nieuwe klacht binnen. Zijn 24-jarige ex-buurmeisje herkende de initialen van haar aanrander en vertelde aan de politie hoe hij ook haar misbruikte toen ze amper 13 jaar oud was.

Opwachten na school

De 24-jarige vrouw kende de man als haar voormalige buurjongen. Toen ze 9 jaar oud was, vertelde ze haar moeder al hoe de man zijn geslachtsdeel aan haar toonde toen ze op straat aan het spelen was. De man verhuisde, maar toen het meisje in 2011 in het eerste middelbaar startte, zocht hij opnieuw contact. Tijdens haar wandeling naar de school, kwam ze de man regelmatig tegen. Uiteindelijk wist hij het kind te overtuigen om haar af en toe naar school te brengen en na school op te wachten. Op een dag vroeg hij het meisje na school om mee te komen naar zijn appartement. “Ze vond het wel raar dat hij zijn appartement wilde laten zien, maar ze kon als kind niet inschatten welke bedoelingen hij anders zou gehad hebben”, staat in het vonnis te lezen. Het meisje stapte in de auto van de man en reed met hem mee naar zijn thuis.

Daar liep het volledig uit de hand. Hij tilde het meisje op en begon haar te kussen, droeg haar naar de slaapkamer en zette haar op bed. Daar kleedde hij zichzelf uit en dwong hij het kind om hem oraal te bevredigen en aan te raken. Hij betastte het meisje ook zelf. Uiteindelijk kleedde hij zich weer aan en bracht hij het kind terug naar de plek waar hij haar had opgepikt. De man stuurde haar later nog een bericht waarin hij dreigde haar iets aan te doen als ze het tegen haar ouders zou zeggen. Jaren later, na het lezen van het artikel, vond de vrouw toch de moed om klacht neer te leggen en haar verhaal aan de politiediensten te doen.

Bijkomende celstraf

De rechter veroordeelde de man tot een bijkomende celstraf van een jaar. “Hij handelde bij verrassing. Door haar jonge leeftijd en immaturiteit had het slachtoffer niet de kans om zich hiertegen te verzetten. De gepleegde feiten moeten traumatiserend geweest zijn voor het slachtoffer.”, aldus de rechter in het vonnis. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 5.000 euro toegekend. De man verblijft momenteel residentieel in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij liet tijdens de zitting weten dat hij de intentie heeft om een libidoverlagende behandeling in het UZ Leuven te ondergaan.