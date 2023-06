Dieven slaan toe in padelclub van Niels Destadsbader: “Maar toch zal er dit weekend gefeest worden”

Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag toegeslagen bij Viva Padel in Berlaar, de padelclub van Niels Destadsbader. De dieven hebben schade aangericht en konden geld buitmaken. De club laat weten dat de festiviteiten rond haar eenjarig bestaan, dit weekend, niet in het gedrang komen.

De inbraak in het clubhuis werd in de loop van de ochtend vastgesteld. “De daders hebben geprobeerd om verschillende deuren te forceren. Uiteindelijk is dat ook gelukt met een schuifdeur. Nadien hebben ze een van de drie rolluiken geforceerd en zijn ze op de plaats geraakt waar geld lag. Er is een stevig bedrag aan cash geld gestolen”, zegt dagelijks bestuurder William Khalil. “Het is heel spijtig dat dit gebeurt. De politie is ingelicht en is met een onderzoek gestart. Hopelijk brengen onze camera’s meer duidelijkheid omtrent de inbraak en de daders.”

Een rolluik van het clubhuis werd beschadigd door de inbrekers. — © rr

De inbraak komt pal voor de festiviteiten rond het eenjarig bestaan van de padelclub in Berlaar. “Ondanks de inbraak komen de geplande festiviteiten niet in het gedrang. Onze verjaardag zal dit weekend gevierd worden”, gaat Khalil verder. “Vrijdag is er een feest met een dj. Er zullen een foodtruck en cocktailbar aanwezig zijn. Op zaterdag is er ons eigen clubtoernooi. De timing van de inbraak is extra ongelukkig, uiteraard. Maar er wordt met man en macht gewerkt om iedereen een mooi weekend te bezorgen. Vrijdagavond zal er met zekerheid gefeest worden. En aangezien er mooi weer wordt voorspeld, verwachten we veel volk.”

Van de dader of daders van de inbraak is er voorlopig geen enkel spoor. (tdk)