Rusland wil nieuwe ambassade in Australië afdwingen via rechter

Rusland hoopt via de rechter af te dwingen dat het toch een ambassade mag bouwen in de buurt van het Australische parlement in Canberra. De Australische autoriteiten proberen de bouw tegen te houden met een noodwet omdat de plannen een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid.

Volgens een woordvoerder van de Australische regering is Rusland naar het Australische Hooggerechtshof gestapt omdat het land meent dat de bouw op grondwettelijke basis moet kunnen doorgaan. Rusland huurt namelijk sinds 2008 een stuk land op ongeveer 400 meter van het parlement in Canberra van een Australische federale overheidsinstantie en kreeg in 2011 een vergunning om daar zijn nieuwe ambassade te bouwen.

In augustus 2022 probeerde de Australische regering de huurovereenkomst te beëindigen omdat bepaalde clausules van de bouwvergunning niet waren nageleefd, maar deze beslissing werd in mei door de federale rechtbank vernietigd. Vorige week stemde de Australische regering daarom een wet die de bouw van de ambassade verbiedt. Australië stelt dat Rusland vanuit de ambassade parlementariërs zou kunnen bespioneren. Volgens het Kremlin gaat het om een “uiting van vijandigheid” en “russofobe hysterie”.

Diplomaat verschanst zich

Intussen was er op het braakliggende terrein in Canberra ook een andere vorm van protest. Een man heeft zich verschanst in een gebouwtje op het terrein en weigert te vertrekken. Hij kan niet opgepakt worden omdat het gaat om een diplomaat, die dus bijzondere bescherming geniet. Wel wordt de man in de gaten gehouden door de politie.

De Australische premier Anthony Albanese zegt dat de plannen voor de nieuwe ambassade een grotere bedreiging vormen voor de binnenlandse veiligheid dan “een of andere man die in de kou op een grassprietje in Canberra staat”.