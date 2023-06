Hinder door spontane staking bij onderaannemer van De Lijn in stelplaats Tisselt

De dienstverlening bij De Lijn ondervindt vrijdagochtend hinder door een spontane staking bij een onderaannemer in de stelplaats Tisselt. Dat is vernomen van een woordvoerder van de openbaarvervoermaatschappij.

Er rijden momenteel geen bussen op de lijnen 261, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 681 en 683. Dat zorgt voor hinder in Boom, Willebroek, Mechelen, Elewijt, Bonheiden, Zaventem, Vilvoorde en Londerzeel.

Reizigers kunnen in de routeplanner van De Lijn nagaan of hun bus rijdt. De info daar is up-to-date.