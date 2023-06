Race op Ring loopt faliekant af met spectaculaire crash: 33-jarige vrouw in levensgevaar afgevoerd

Wemmel

Op de binnenring in Wemmel is donderdagavond laat een spectaculair ongeval gebeurd nadat twee chauffeurs tegen mekaar aan het racen waren. Een personenwagen is er met hoge snelheid ingereden op een andere auto en een vrachtwagen. De 33-jarige bestuurster van het aangereden voertuig werd aanvankelijk in levensgevaar afgevoerd.