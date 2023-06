“Ik probeer goed te praten wat niet goed te praten is”: Neymar excuseert zich publiekelijk bij zwangere vriendin na overspel

“Ik durf te zeggen dat ik elke dag fouten maak, op en naast het veld.” Dat is duidelijk: de Braziliaanse PSG-ster Neymar (31) heeft zich via Instagram publiekelijk verontschuldigd bij zijn zwangere vriendin Bruna Biancardi (27). Recent verscheen via Braziliaanse media dat Neymar Valentijnsdag met een andere dame doorgebracht zou hebben en daarbij de regels tussen het koppel verbroken zou hebben. Door zijn publiekelijke excuses lijkt hij dat nu te bevestigen.

Het is ondertussen een dikke week geleden dat Fernanda Campos, Braziliaans blogger en influencer, naar buiten bracht dat ze Valentijnsnacht - Valentijn valt in Brazilië op 12 juni - samen met de Braziliaanse voetballer zou doorgebracht hebben. In São Paulo zouden de twee het bed gedeeld hebben. Dat zou op zich geen schande zijn, want volgens diverse Spaanse media hebben Neymar en z’n zwangere vriendin Bruna een soort pact waarbij Neymar seks mag hebben met andere vrouwen, maar onder bepaalde voorwaarden. Zo moet alles discreet gebeuren, er moeten altijd voorbehoedsmiddelen gebruikt worden en er mag niet op de mond worden gekust.

De dame waarmee Neymar Valentijnsnacht doorbracht zou hebben — © Instagram fernandacampos

Van discretie is door de berichten van Campos in ieder geval geen sprake meer en Neymar zou ook de twee andere regels verbroken hebben. Fernanda beweert dat ze niets afwist van Neymar’s relatie en al zeker niet dat z’n vriendin zwanger was, “want ik volg het nieuws niet.” Fernanda Campos zou haar afspraakje met de Braziliaan publiekelijk gemaakt hebben nadat ze online een foto zag van Neymar met z’n zwangere vriendin.

En nu alles publiekelijk is, slaat Neymar mea culpa. In een lang bericht op Instagram, gericht aan vriendin Bruna, probeert hij de schade te beperken.

Neymar en z’n zwangere vriendin Bruna — © Instagram neymarjr

“Ik probeer goed te praten wat niet goed te praten is. Maar ik heb je nodig in het leven. Ik heb een fout gemaakt. En ik durf te zeggen dat ik elke dag fouten maak, op en naast het veld. Ik heb me al verontschuldigd, maar ik voel me gedwongen om dat ook publiekelijk te doen. Want als een privézaak openbaar wordt, moeten die verontschuldigingen ook openbaar worden geuit. Ik kan me geen leven voorstellen zonder jou. Ik weet niet of het nog goedkomt tussen ons, maar ik ben er zeker van dat ik het wil proberen. Ons doel zal zegevieren. Onze liefde voor onze baby zal het overwinnen. En de liefde voor elkaar zal ons sterken. Voor altijd wij. Ik hou van jou.”