We krijgen een tweede Belg in de NBA: Toumani Camara gedraft door Phoenix Suns

Het is officieel! Toumani Camara speelt volgend seizoen in de NBA. De 23-jarige Brusselaar, die afgelopen nacht door Phoenix Suns werd geselecteerd in de 2023 Draft in het Barclays Center in Brooklyn/New York, wordt de tweede Belgische speler in de geschiedenis op het NBA-parket. Dit twaalf jaar na het pensioen van Didier Mbenga, tweevoudig kampioen bij de LA Lakers.

Toumani Camara (23 jaar, 2m08) doet nog niet meteen een belletje rinkelen bij het grote publiek. Dit omdat hij op zeer jonge leeftijd België verliet voor een avontuur in Amerika. In Brussel begon hij op U10-niveau bij ASA ST-Hubert Boitsfort, gevolgd door een periode bij Woluwe, waarna hij op 16-jarige leeftijd vertrok naar de States. Twee zomers later trok zijn potentieel de aandacht van een dertigtal colleges op een Adidas-toernooi. Dit leidde ertoe dat hij zich aansloot bij Georgia College (2019-2021) en vervolgens bij Dayton flyers (2021-2023).

Vanuit Dayton werd Camara vannacht dus gedraft voor de NBA, de meest prestigieuze basketbalcompetitie ooit. Tot nog toe is Didier Mbenga de enige Belg die het parket in het walhalla van het basketbal kon betreden. Treedt Camara nu in zijn voetsporen?

Franse sensatie en getalenteerde tweeling

Camara werd pas als 52e gekozen, maar het spektakel zat in het begin van de draft. Iedereen voorspelde vooraf al dat de San Antonio Spurs, die als eerste mochten kiezen, voor het Franse supertalent Victor Wembanyama zouden gaan en zo geschiedde ook. De 2m26 lange Center wordt gezien als de nieuwe Lebron James. Mooi voorbeeld.

De draft begon pas echt bij de tweede pick met de Charlotte Hornets, die enigszins verrassend voor Brandon Miller kozen in plaats van Scoot Henderson. Daarom gingen de Portland Trail Blazers niet voor Damian Lillard, maar voegden in plaats daarvan nog een spannende jonge guard toe in Scoot Henderson.

Om de top vijf af te sluiten, kozen de Houston Rockets en Detroit Pistons elk een Thompson-tweeling. Houston koos eerst Amen Thompson, gevolgd door Aumar Thompson uit Detroit. Amer en Aumar werden de eerste broers die ooit in de top 10 van dezelfde NBA draft werden gekozen.

