Op de E313 richting Luik ter hoogte van Hasselt-West is vrijdagochtend een ongeval gebeurd. Daardoor is er zware verkeershinder.

Het ongeluk gebeurde rond 6.10 uur. Het is nog niet duidelijk hoeveel voertuigen betrokken waren en of er iemand gewond raakte, maar een Audi kwam tegen de vangrail terecht. De rechterrijstrook werd versperd, wat voor zware verkeershinder in de richting van Luik zorgt.