Nederlandse massazaaddonor verwekte in België 35 kinderen

De Nederlandse massadonor Jonathan Meijer (41) heeft ook in België 35 kinderen verwekt. Dat zegt hij zelf in ‘Terzake’. In Nederland moest hij terechtstaan omdat hij wereldwijd meer dan 500 donorkinderen zou hebben.

Jonathan Meijer heeft een “onweerstaanbare voortplantingsdrang”. Zo zei hij het in april in de Nederlandse rechtbank. Naar eigen zeggen lopen er wereldwijd 550 nakomelingen van hem rond. In België zou het gaan om 35 kinderen. “Ongeveer. Ze zijn met liefde gemaakt, voor mij zijn het geen getalletjes die op de wereld rondlopen”, zegt hij in het Canvas-programma Terzake. Dat terwijl er in Nederland een limiet is van een maximum van 25 per donor.

Er is al langer ophef over de zaak rond Jonathan Meijer. De man kon jarenlang alle regels ongegeneerd met de voeten treden. In Nederland doneerde hij bij 11 klinieken. Dat kwam in 2017 aan het licht, waarna hij op een zwarte lijst kwam te staan. Maar dat deed hem niet stoppen. Hij doneerde ook rechtstreeks bij vrouwen die hem contacteerden via het internet - bijvoorbeeld omdat ze liever een gekende donor wilden dan de in ons land verplicht anonieme spermadonor. Hij loog tegen de vrouwen en zei dat hij zich aan de wettelijke regelgeving hield.

LEES OOK. Spermadonor die meer dan 500 kinderen verwekte, was ook in Vlaanderen actief: “Ik heb me in de luren late leggen”

In de Belgische fertiliteitscentra werd zijn zaad ook maximaal vier keer gebruikt voor een inseminatie. Die wensouders worden daar nu niet van op de hoogte gebracht door de verplichte anonimiteit. “Ik betreur dat”, zegt Meijer. Volgens hem mogen alle kinderen later bij hem langs komen. “Ook de kinderen van de boze ouders, die ondankbaar zijn.”

Want zo gaat het in de zienswijze van Meijer: dat hij gelogen heeft, is voor hem niet meer dan een onkies detail. Hij redeneert dat de belogen ouders hem dankbaarheid verschuldigd zijn. de donaties noemt hij “duizenden uren liefdadigheid om mensen te helpen met een kinderwens”.

In Nederland mag hij sinds april van de rechter alvast niet meer doneren.