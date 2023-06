Energiebedrijven vechten overwinstbelasting aan

De federale regering botst op zwaar verzet van de stroom­producenten in België, nadat ze in december haar plan had uitgerold om 1,3 miljard euro aan overwinsten af te romen. Een reeks bedrijven stapt naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van de overwinstbelasting te vragen.

De nummers een en twee op de Belgische markt Engie Electrabel en Luminus gaan in beroep, net als kleinere spelers zoals de groenestroomproducenten Eoly (Colruyt) en 2Valorise.

Ook een groepering van de sectorfederaties FEBEG (stroom­producenten), ODE (duurzame energie) en Wind4Wallonia, een joint venture van Engie met vijf Waalse intercommunales, spant een zaak aan.