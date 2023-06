Ruim 2.750 burgers gedood in Oost-Congo dit jaar

Dat hebben internationale ngo’s donderdag bekendgemaakt. Ze roepen op tot dringende humanitaire actie.

De cijfers staan in een persbericht van het Internationale NGO-Forum in Congo, dat zeker 124 internationale organisaties verenigt, met als bron INSO (International NGO Safety Organisation), een ngo voor humanitaire veiligheid.

“In veel gebieden leidt de aanwezigheid van actieve niet-staatsgebonden gewapende groepen tot een spiraal van geweld, die massale volksverhuizingen veroorzaakt en de toch al kwetsbare humanitaire situatie nog verergert”, schrijft het Forum.

“Snelle verslechtering humanitaire situatie”

De dienst voor humanitaire coördinatie van de Verenigde Naties (OCHA) had het maandag over “geweld dat uit de hand loopt” en “groeiende humanitaire noden” in Oost-Congo. De VN plaatst de ernst van de crisis “op het maximale niveau”.

Twee dagen later riep ook Artsen Zonder Grenzen (AZG) op tot een “snelle en concrete” verhoging van de humanitaire hulp voor de regio. “Zelfs voor het oosten van Congo is de omvang en de duur van ontheemding historisch”, klonk het.

In het persbericht constateert het Forum ook een “snelle en alarmerende verslechtering” van de humanitaire situatie in het oosten van het land. De ngo’s “zijn ook verontrust over de afname van de humanitaire ruimte door het opnieuw oplaaien van het dodelijke geweld in de conflicten en de militarisering van de regio”.

Behalve het opvoeren van de humanitaire hulp roepen ze de internationale gemeenschap op om “haar politieke en diplomatieke inzet te vergroten om een oplossing te vinden en een einde te maken aan deze voortdurende spiraal van geweld in Congo”.