De Warmste Week maakt thema 2023 bekend, Danira Boukhriss en Eva De Roo zijn ambassadeurs

De VRT grijpt de start van de zomervakantie aan om het nieuwe thema in het daglicht te zetten. Want niet voor alle kinderen is de vakantie een periode van ontspanning: naar schatting één op de tien minderjarigen groeit op in een onveilige omgeving. Dat gaat breed. Een derde van de kinderen en jongeren kreeg al te maken met cyberpesten en driekwart heeft bij het sporten al grensoverschrijdend gedrag ervaren.

Doel van De Warmste Week 2023 is om de problematiek aan te kaarten en projecten errond te steunen. Vier VRT-gezichten roepen op om vanaf vrijdag projecten in te dienen rond ‘opgroeien zonder zorgen’. De ambassadeurs van deze editie zijn Danira Boukhriss Terkessidis (VRT 1), Eva De Roo (Studio Brussel), Sander Gillis (MNM) en Sarah Mouhamou (Ketnet).

Eva De Roo, Sarah Mouhamou, Sander Gillis en Danira Boukhriss Terkessidis zijn dit jaar de gezichten van De Warmste Week. — © VRT

“Iedereen verdient een warme jeugd en alle kansen om zich te ontplooien”, zegt De Roo. “Helaas hebben veel kinderen en jongeren die kansen niet. Daarom vragen we heel Vlaanderen om in actie te komen.” Dat kan ook dit jaar door vlammetjes te kopen en op de radio platen aan te vragen tijdens De Warmste Week, die van 18 tot en met 24 december Brugge als uitvalsbasis heeft.

Kwetsbaar

Verenigingen kunnen een project indienen bij het DWW-fonds van de Koning Boudewijnstichting, rond vier domeinen: thuis, onderwijs, vrijetijd en online. Via het fonds zal De Warmste Week concrete projecten selecteren en ondersteunen.

Bruno Vanobbergen van het Vlaams Agentschap Opgroeien benadrukt het belang van het thema van De Warmste Week. “Nogal wat kinderen en jongeren geven het signaal dat ze onvoldoende veilig opgroeien”, zegt de voormalige kinderrechtencommissaris. “Onveilige thuissituaties, stress op school, geen recht op vrije tijd en de invloed van sociale media maken hen kwetsbaar. Ik ben blij dat we met De Warmste Week een verschil maken voor nu, en voor de toekomst.”

Projecten indienen kan tot donderdag 31 augustus. Meer info over welke projecten geselecteerd kunnen worden is te vinden op dewarmsteweek.be. Vorig jaar haalde De Warmste Week ruim 5 miljoen euro op. (dvg)