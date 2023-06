Elke dag kopen 25 Belgen vastgoed in buitenland

9.024 Belgen, of gemiddeld 25 per dag, kochten vorig jaar een vakantieverblijf of woning in het buitenland.

De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 288.592 euro. De mediaan, de middelste waarde van alle aankopen, ligt aanzienlijk lager, op zowat 180.000 euro, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Finan­ciën waarover De Tijd vrijdag bericht.

De kopers hebben een uit­gesproken voorkeur voor Spanje: 39 procent van de aankopen gebeurde vorig jaar in dat land.

Frankrijk in totaal op kop

In totaal hebben 200.546 Bel­gische belastingplichtigen een optrekje buiten de landsgrenzen. 23.571 van hen bezitten meerdere vakantieverblijven en woningen in het buitenland.

Wordt gekeken naar alle eigenaars met vastgoed in het buitenland, dan is Frankrijk het topland. 81.291 Franse eigendommen zijn in de handen van Belgische belasting­plichtigen, goed voor 27,9 procent van de buitenlandse eigendommen. Spanje staat in dat totaal op nummer twee, met 73.862 eigendommen (25,4 procent). Daarna volgen Italië (14,2 procent), Nederland (9,7 procent) en Portugal (3,8 procent).

Het is voor het eerst dat er jaarcijfers zijn over het aantal aan- en verkopen. Sinds 2021 zijn kopers verplicht de aankoop van buitenlands vastgoed te melden bij de Belgische fiscus. Buitenlands vastgoed in de handen van vennootschappen zit niet in deze cijfers.