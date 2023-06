Amerikaanse marine hoorde implosie van Titan mogelijk zondag al

Dat gebeurde enkele uren nadat de miniduikboot richting het wrak van de Titanic was vertrokken. Dat schrijft The Wall Street Journal donderdag op basis van functionarissen die betrokken waren bij de zoektocht. Een hoge marinefunctionaris bevestigde het nieuws aan CNN.

Volgens een Amerikaanse defensiemedewerker begon de Amerikaanse marine bijna meteen nadat het contact met de Titan-onderzeeër was verbroken te luisteren wat het “netwerk van onderwatersensors” had opgevangen.

Kort na de verdwijning van de Titan zondag ving het systeem een geluid op van een vermoedelijke implosie in de buurt van de plek waar donderdag de wrakstukken zijn gevonden. De bevindingen werden vervolgens gerapporteerd, klinkt het in The Wall Street Journal.

Reddingsoperatie toch voortgezet

“De Amerikaanse marine voerde een analyse uit van akoestische gegevens en ontdekte een anomalie die consistent was met een implosie of explosie in de buurt van waar de Titan-onderzeeër opereerde toen de communicatie verloren ging”, verklaarde een hoge functionaris van de Amerikaanse marine aan de krant. De informatie werd volgens de functionaris onmiddellijk gedeeld met de “incidentcommandant” om te helpen bij de zoek- en reddingsmissie. Het geluid kon de missie onder meer een duidelijker zoeklocatie geven.

Een marinefunctionaris voegt daar bij NBC News nog aan toe dat de informatie “overwogen werd, samen met aanvullende akoestische gegevens die door andere partners werden verstrekt”. “De beslissing werd genomen om onze missie als zoek- en reddingsoperatie voort te zetten en alles in het werk te stellen om de levens aan boord te redden. Elke kans om een leven te redden, is het waard om de missie voort te zetten.”

Ook Titanic-regisseur sprak van luide knal

James Cameron, regisseur van de film Titanic en met goede connecties in de duikbootgemeenschap, zegt dat “zijn bronnen” zondag ook een “luide knal” hoorden.

Nadat de Titan-onderzeeër vermist bleek, “kregen we binnen het uur bevestiging dat er een luide knal was geweest op hetzelfde moment dat de communicatie met de onderzeeër wegviel”, vertelt Cameron aan persagentschap Reuters. “Een harde knal op de hydrofoon. Verlies van transponder. Verlies van communicatie. Ik wist wat er gebeurd was. De onderzeeër was geïmplodeerd.”