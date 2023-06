De podia in het centrum zijn inmiddels zo goed als opgebouwd. Festivalgangers bereiden zich best goed voor op een zonnig weekend. — © Chris Nelis

GENK

Het centrum van Genk is helemaal klaar voor de 41ste editie van het driedaags muziekfestival Genk on Stage dit weekend. Muziekliefhebbers bereiden zich best voor op twee heel zonnige dagen, en grote drukte bij enkele artiesten.