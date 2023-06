Beringen

Sofie Geerdens boekte vorige zomer een vlucht naar Malta, maar door een staking viel haar reis in het water. Omdat ze recht had op een schadevergoeding schakelde ze vlucht-vertraagd.nl in, een bedrijf gespecialiseerd in schadeclaims. “Maar een klein jaar later heb ik nog altijd geen compensatie ontvangen.”