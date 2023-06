Overlijden ex-Rode Duivel Stéphane Demol zorgt voor veel reacties op sociale media: “Er sterft een beetje van mijn jeugd”

Ex-Rode Duivel Stéphane Demol is overleden. Dat hebben zijn ex-club RSC Anderlecht en de Belgische voetbalbond (KBVB) donderdagavond bevestigd via sociale media. De gewezen voetballer en trainer werd amper 57 jaar oud. Op sociale media stroomden de eerbetonen binnen.

“Stéphane Demol begon zijn rijkgevulde voetbalcarrière bij RSC Anderlecht”, klinkt het bij paars-wit. “De ex-Rode Duivel laat het leven op 57-jarige leeftijd. We zullen hem missen. Rust in vrede, Stéphane.” De KBVB drukte via een tweet zijn steun uit aan Demols naasten.

Maar ook vele voetbalfans eerder Demol met een tweet:

