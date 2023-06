Melsterbeek in Geetbets treedt buiten haar oevers

De Galgestraat in Geetbets, op de grens met Sint-Truiden, is donderdagavond afgesloten voor alle verkeer. “De Melsterbeek is buiten haar oevers getreden”, legt burgemeester Jo Roggen (Open Vld) uit.

“Bovendien hebben een aantal bevergangen de weides naast de beek in een hoog tempo onder water gezet. Medewerkers van de technische dienst hebben de dijken van de beek licht verhoogd en de bevergangen zijn met big bags gedicht. Omrijden kan via Binderveld in Nieuwerkerken en Grazen (Geetbets) of via het traject Ossenweg-Budingen in Zoutleeuw en Grazen.”

© Luk Weyens