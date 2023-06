In Rukkelingen-Loon (Heers) is donderdagavond een leegstaand huis ingestort op het kruispunt van de Sweetstraat en de Bovelingenstraat.

Op die hoek lag vroeger café Ramaeckers. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de instorting is, het huis was wel in slechte staat en vertoonde veel scheuren. De politie Kanton Borgloon kwam ter plaatse.