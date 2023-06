Ex-Rode Duivel Stéphane Demol op 57-jarige leeftijd overleden

In april vorig jaar was Demol nog toeschouwer tijdens de partij tussen RWDM en Seraing.

De ex-Rode Duivel speelde onder anderen vier seizoenen voor Anderlecht en twee voor Standard. Hij was ook 38 keer actief voor de nationale ploeg en scoorde op het WK 1986 zijn enige internationale doelpunt, in de 1/8ste finale tegen de Sovjet-Unie.

Bekijk hieronder het verslag van die match en de goal van Demol (minuut 8:30).

Demol is een gewezen profvoetballer die in 1984 vanuit de jeugd van Anderlecht doorstroomde naar de hoofdmacht. Later, tussen 1988 en 1995, zou hij ook nog uitkomen voor ploegen als Bologna, Porto, Toulouse, Standard, Cercle Brugge en Braga. In 1999 zette hij uiteindelijk een punt achter zijn spelersloopbaan bij Denderleeuw. In totaal verzamelde de centrale verdediger tussen 1986 en 1991 ook 38 caps voor de Rode Duivels. Hij knokte zich met België in 1986 naar de vierde plaats op het WK in Mexico. Hij scoorde op dat toernooi zijn enige interlandgoal in de legendarische wedstrijd in de achtste finales tegen de Sovjet-Unie.

Zijn trainerscarrière bleek minder succesvol. Hij stond nooit langer dan een seizoen aan het roer bij een club. Hij nam in eigen land onder meer de honneurs waar bij KV Mechelen (2002-2003), Sporting Charleroi (2009) en FC Brussels (2012). In het buitenland had hij de Cypriotische teams Ethnikos Achna (2008-2009) en Aris Limassol (2010) onder zijn hoede, maar bijvoorbeeld ook het Thaise Tero Sasana (2012-2013) en de Saoedische clubs Al-Faisaly (2014-2015) en Hajer Club (2015-2016), zijn laatste klussen als hoofdcoach. Verder fungeerde hij als assistent bij Standard (2005-2006) en de Belgische nationale ploeg (2006-2008), aan de zijde van zijn goede vriend René Vandereycken.

