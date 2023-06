“Gevonden brokstukken wijzen op catastrofale implosie”: Titan-passagiers overleden wellicht zondag al

De hoop op een goede afloop is helemaal weg. De Titan-duikboot is geïmplodeerd en de vijf passagiers zijn niet meer in leven. Dat concludeerde de Amerikaanse kustwacht nadat het donderdag brokstukken vond op de zeebodem.

Alle middelen ten spijt. Vijf dagen nadat de Titan-duikboot een duik maakte richting het wrak van de Titanic, is er eindelijk duidelijkheid. De vijf opvarenden zijn niet meer in leven. Het gaat om Stockton Rush, de CEO van OceanGate, het bedrijf achter de expeditie, expert en bestuurder Paul-Henri Nargeolet, de miljardairs Hamish Harding en Shahzada Dawood en Suleman, de 19-jarige zoon van Dawood.

Het waren harde woorden die vice-admiraal John Mauger donderdagavond uitsprak. Hij baseerde zich op een ontdekking die enkele uren voordien werd gedaan. Om iets voor 18 uur (Belgische tijd) had een ROV, een onderwaterrobot die vanop afstand bestuurd kan worden, brokstukken gevonden van een onderzeeër. Volgens een expert van de kustwacht lagen ze op de zeebodem, zo’n 500 meter verwijderd van het Titanic-wrak.

© AFP

Even was het onduidelijk of ze van de gezochte duikboot afkomstig waren, maar Mauger bevestigde op de persconferentie dat het ging om onderdelen van de Titan. Vijf grote brokstukken om precies te zijn. “Het gevonden puin is in overeenstemming met een catastrofaal verlies van de drukkamer”, sprak Mauger. Een implosie dus.

Bewogen dag

De persconferentie volgde na een bewogen dag, waarin de hoop al geleidelijk verdwenen was. De zoektocht leek lange tijd helemaal niets op te leveren. Al zeker niet toen donderdagmiddag werd meegedeeld dat de klopgeluiden, die een dag voordien waren opgevangen door sonarboeien helemaal niet afkomstig waren van de Titan, maar wel van het achtergrondgeruis van de Atlantische Oceaan.

Ook de ‘zuurstofdeadline’zou gisteren overschreden zijn. Oorspronkelijk werd namelijk gemeld dat de duikboot beschikte over een zuurstofvoorraad voor 96 uur. Gisteren rond de middag zou die tijd op zijn geweest. De kustwacht is er evenwel van overtuigd dat de passagiers toen al lang niet meer in leven waren.

Wanneer de implosie precies heeft plaatsgevonden, kon Mauger niet precies zeggen, maar hij zei wel dat het waarschijnlijk al voor de start van de zoekactie gebeurd was. “We werken sinds de start van de zoekactie met materiaal dat zulke implosies zou kunnen waarnemen. En dat hebben we niet waargenomen.” Hij voegde eraan toe dat de tijdlijn nog verder uitgeplozen zou worden.

Vice-admiraal John Mauger — © AP

Ook de zoektocht naar de lichamen van de slachtoffers zal voorlopig niet stoppen, zei Mauger. “We hebben de families van de slachtoffers ingelicht. En blijven het gebied van de brokstukken doorzoeken.” Al is het niet zeker of de lichamen ooit geborgen kunnen worden. “Dit is een ongelooflijk meedogenloze omgeving”, aldus Mauger.

Kritiek

OceanGate, het bedrijf achter de vermiste onderzeeër, liet voor de persconferentie al weten dat de passagiers “helaas overleden zijn”. “Onze gedachten gaan uit naar deze vijf mensen en hun families”, schreven ze in een statement.

Het bedrijf kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen omdat er meer en meer signalen opdoken over de onveiligheid van de expeditie. Zo zou in 2018 een hoofdingenieur zijn ontslagen omdat hij het bedrijf wees op de risico’s en zei dat de Titan meer tests nodig had vooraleer het naar extreme diepten kon gaan.

Ook familieleden van passagier Hamish Harding, een Britse miljardair met heel wat expeditie-ervaring, hebben gisteren openlijk kritiek geuit op het bedrijf. Oceangate Expeditions heeft de kustwacht veel te laat gealarmeerd, zei nicht Kathleen Cosnett aan de krant The Telegraph. “Het is erg beangstigend. Het heeft zo lang geduurd om de reddingsmissie te starten, veel te lang”, zei ze. “Ik dacht dat drie uren het absolute maximum waren.”