Georges-Louis Bouchez: “Wij gaan niet van mening veranderen over Iran-kwestie”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil niet dat de regering valt over Iran-gate, maar van mening veranderen, dat gaan de Franstalige liberalen niet doen. Dat heeft Bouchez donderdagavond op de RTBF gezegd. “Dit is hier geen tapijtenmarkt. Wij gaan onze mening niet veranderen over dit dossier.”

Eerder op de dag liet Georges-Louis Bouchez op LN24 al verstaan dat hij vindt dat minister van Buitenlandse Zaken en partijgenote Hadja Lahbib helemaal geen fouten heeft gemaakt bij het verlenen van 14 visa aan Iraniërs die in Brussel een internationale conferentie bijwoonden. In een uitgebreider interview op de Franstalige openbare omroep bleef hij daar ook bij.

“Er zijn geen fouten gemaakt en de MR staat als één man achter Hadja Lahbib. En als je geen fouten maakt, moet je ook geen ontslag nemen. Laten we snel overgaan tot de orde van de dag en ons terug bezighouden met belangrijke dossiers ”, verduidelijkte hij.

Coalitiepartners die hopen dat Lahbib volgende maandag in de bevoegde Kamercommissie een knieval gaat maken en excuses gaat aanbieden voor alles wat er is gebeurd, die mogen die hoop opbergen. “De minister heeft al op veel vragen geantwoord, maar als er nog vragen zijn, dan kunnen die altijd worden gesteld en dan zal er ook op worden geantwoord. Als er preciseringen nodig zijn, dan zal de minister die zeker geven”, klonk het.

© BART DEWAELE

De MR-voorzitter zei wel te hopen dat de parlementsleden maandag met een open en constructieve geest naar de commissie komen. “Als parlementsleden aanvallen lanceren, dan gaan zij in de fout. Een parlementslid moet niet naar een zitting komen om een minister aan te vallen, wel om de waarheid te zoeken en dingen te verbeteren. Ik roep de partners op om met een constructieve geest te komen. De politiek moet uit die logica van de kleine dodelijke zinnetjes raken (...) Ik vraag geen voorkeursbehandeling voor Hadja Lahbib. Wel dat ze rechtvaardig en eerlijk wordt behandeld. Petra De Sutter (Groen) is ook in de problemen gekomen en wij zijn altijd loyaal gebleven. Wij hebben geen woord gezegd over Sarah Schlitz (de Ecolo-staatssecretaris die twee maanden geleden ontslag moest nemen, red). en we hebben ook nooit het ontslag van Pascal Smet gevraagd in Brussels parlement.”.

Volgens Bouchez heeft Lahbib op één jaar tijd een uitzonderlijk parcours gereden en heeft ze in Iran-gate dus ook geen fouten gemaakt. De Franstalige liberaal ontkende dat de tussenkomst die ze vorige week in de Kamer deed en die van donderdag contradictorisch zijn en benadrukte ook dat Lahbib niet gelogen heeft over het advies dat het OCAD heeft gegeven over de komst van de Iraniërs. Dat e